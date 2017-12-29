حزان نجا من صاروخ غزة الذي ضرب النقب

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

اظهر مقطع فيديو هلع عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف أرون حزان الشديد من الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، في وقت كان حزان يحضر حفلاً أقيم لإحياء ذكرى ميلاد الجندي شاؤول أرون الأسير لدى كتائب القسام.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي العبرية مقاطع مصورة لحالة هلع لمتظاهرين صهاينة قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة، شاركوا في ذكرى "عيد ميلاد" الجندي اورون.

وقال حزان "شاركت اليوم في حفل عيد ميلاد أورون شاؤول الـ 24، لكن فصائل غزة المسلحة عمدت لتخريب الحفل، لذلك بدلاً من أن نوقف الحفل علينا القضاء على الفصائل في غزة".

في السياق، قال عضو الكنيست "عومر بارليف": "عايشنا اليوم الوضع القاسي في غلاف غزة خلال الاحتفال وعرفنا بأننا لا نستطيع أن نهرب من الخوف على حياتنا".

وأضاف بارليف: لا ينبغي التسامح مع هذا الوضع ولا يمكن "لإسرائيل" أن تواصل الصمت على عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، ويجب أن يكون الرد هذه المرة أكثر حدة بهدف استعادة الردع.

وكان حزان اقتحم، الإثنين الماضي، حافلة تقل أهالي الأسرى الغزيين اثناء ذهابهم لزيارة أبنائهم، واعتدى حزان على أمهات الاسرى بألفاظ نابية.





