170 إصابة بالرصاص الحي والاختناق في المواجهات المستمرة شرق قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة

ارتفعت حصيلة الاصابات في المواجهات المندلعة بين قوات الاحتلال والمتظاهرين الغاضبين في مختلف نقاط التماس مع قطاع غزة الى 170اصابات جراء اطلاق النار وقنابل الغاز من قبل الجنود الاسرائيليين.

و بحسب المصادر الطبية، فقد أصيب 50 شخصاً بجراح مختلفة بالأعيرة النارية المباشرة منهم 5 اصابات في حالة خطيرة.

وبحسب المصادر، فإن 11 شخصاً أصيبواشرق جباليا منها واحدة خطيرة في البطن و 19 شرق غزة منها واحدة خطيرة في الرأس و 6 شرق البريج منها واحدة خطيرة في الصدر ة و 14 شرق خان يونس منها واحدة خطيرة في البطن و اخرى في الحوض)

كما أصيب 120 مواطناً اختناقاً بالغاز، حيث تمت معالجتهم ميدانياً.

وأفاد مراسلنا أن طواقم الإسعاف نقلت الشبان المصابين إلى مستشفيات وزارة الصحة، لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى ان الإصابات متفاوتة في درجة خطورتها.

وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال امطرت المتظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع بعشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع، والتي تسببت باختناق عشرات الشبان والصحفيين.

واندلعت مواجهات في مختلف نقاط التماس مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة غضبا ونصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب.

ونقل شهود عيان أن القناصة انتشرت قرب بلدة عبسان الجديدة حيث يتواجد المتظاهرون، وفي مدينة رفح لوحظ تجمع للجيبات الاسرائيلية العسكرية مقابل المتظاهرين شمال البرج الاحمر ومقابل صوفا شرق رفح.

وتشهد أجواء قطاع غزة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية وذلك بعد القصف الذي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق المدينة.