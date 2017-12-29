الاحتلال يستهدف مسيرة منددة بإعلان ترمب في بيت لحم

فلسطين اليوم - وكالات

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم في بيت لحم، تنديدا بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وأفاد مراسل "وفا"، بان المسيرة انطلقت من امام مخيم العزة شمالا، وصولا الى المدخل الشمالي لبيت لحم، حيث قمعها جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز ما ادى الى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وكان خطيب الجمعة، قد اكد ان استمرار الفعاليات الشعبية المنددة بإعلان ترمب دلالة واضحة على التفاف شعبنا حول قضيته العادلة وعدم التنازل عن اهدافه الوطنية وفي مقدمتها القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين .

واضاف ان "احوج ما نكون اليه اليوم هو العودة الى اعادة اللحمة بين ابناء الشعب الواحد وترك المصالح الحزبية وتغليب المصلحة الوطنية.