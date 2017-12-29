الإفراج عن أصغر أسيرة فلسطينية من معتقلات الاحتلال

فلسطين اليوم - وكالات

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، عن الأسيرة ملاك محمد يوسف الغليظ (14 عاما) من مخيم الجلزون، وهي أصغر أسيرة قضت 8 شهور في سجون الاحتلال وآخرها سجن "هشارون".

وكان في استقبال الاسيرة ملاك عند بوابة حاجز جبارة جنوب طولكرم، ممثلين عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمع غفير من المواطنين إلى جانب ذويها.

وأعربت الغليظ عن سعادتها بالإفراج، وفي نفس الوقت عن حزنها لتركها زميلاتها الأسيرات، ومنهن الأطفال ما زلن يتجرعن مرارة السجن وظلم السجان.

ودعت الغليظ إلى ضرورة مساندة الأسيرات في معركة الصمود، في ظل الظروف الصعبة التي يعشن بها داخل سجون الاحتلال.

وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا الطفلة الغليظ على حاجز قلنديا قبل 8 شهور.

واعترضت قوات الاحتلال على حاجز جبارة عمل الصحفيين والمصورين خلال تغطيتهم لحظة الإفراج عن الغليظ وقامت بالاعتداء عليهم، وإجبارهم على مغادرة المكان.