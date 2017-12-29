الشيخ عزام: استمرار الانتفاضة ودعمها وتطويرها مسؤولية كل فلسطيني وعربي ومسلم

فلسطين اليوم - بيت لاهيا

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي على ضرورة استمرار الانتفاضة الفلسطينية المباركة ودعمها وتنميتها، قائلاً :"إن ضرورة الحفاظ على الانتفاضة وتطويرها مسؤولية كل فلسطيني وعربي ومسلم، وهي الأداة الفعالة لرفض قرار ترامب".

وأوضح الشيخ عزام في مسيرة حاشدة شمال قطاع غزة أن الدول العربية والإسلامية مطالبة بالكثير أولها توجيه البوصلة نحو فلسطين المحتلة، وضرورة وقف الدماء التي تنزف في العواصم العربية والإسلامية وتوجيهها نحو فلسطين، مشدداً على أن الدول العربية والاسلامية امام موقف تاريخي مسؤول اليوم بعد قرارا ترامب.

وأشار إلى أن الامتين العربية والإسلامية تمتلك أوراق كثيرة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً على أهمية أن تعطى الفرصة لجماهير الامة للتعبير عن رأيها فيما يتعلق بقضيتهم المركزية.

وفي رسالته لعلماء الامة الإسلامية، قال عزام "نبعث من ارض الرباط رسالة الى علماء الامة الذين كانوا دائما نبض الإسلام، وتعبيرا صادقا عن طموحات الناس، الذين قادوا الثورات، وحرضوا على مواجهة المستعمرين الغزاة، أقول لهم: الان فرصتكم والواجب يناديكم والقدس تناديكم ومسرى نبيكم يناديكم، يجب ان يخرج العلماء ويكونوا هم في طليعة المنتفضين وعلى راس الحشود في كل انحاء الوطن العربي".

وفي رسالته للسلطة الفلسطينية، قال "السلطة، هم إخواننا، وان اختلفنا، هناك فرصة تاريخية امام السلطة لتعديل المسار، والاعلام بشكل صارم وحازم لمواجهة أمريكا وإسرائيل"، مضيفاً" إن اتفاقية أوسلو ماتت عمليا وعلى الأرض، لكن اعلان السلطة مهم وضروري على الصعيد المعنوي والرمزي".

وفي رسالته الخامسة للشعب الفلسطيني، قال عزام "شعبنا الذي يبهر العالم كل اليوم، الى فوز الجنيدي والتميمي الأطفال، وإلى الشيوخ والنساء وكل شرائح المجتمع، أنتم الان تصنعون تاريخا لكم وللامة ويجب ان تستمروا في الانتفاض في وجه العدو، داعياً إلى توحيد إلى توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة المحتل.









































































