اعتقال ثلاث مواطنين في جنين والخليل واستدعاء رابع في بيت لحم

فلسطين اليوم - رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من قريتي فقوعة والفندقومية في محافظة جنين، وبلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من عدي نصر خطيب ( 20عاما) من فقوعة ، ومحمد عبد الهادي عبد الله عزام (35عاما)، من الفندقومية بعد اقتحام القريتين ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن معتصم إبراهيم عقل بعد مداهمتها لعدد من أحياء بلدة بيت أمر، كما فتشت بعض المنازل تعود لعائلات عوض والزعاقيق.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية والصوتية صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، أسعفوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الاحمر التي تواجدت في المكان.

من جهة أخرى، سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابا من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال سلمت الشاب قتيبة طالب قاسم الشيخ(21عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب المحافظة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.