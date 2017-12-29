"إسرائيل" تستشيط غضباً من الدوري الأمريكي للسلة بسبب "فلسطين"

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

أرسلت وزيرة الثقافة والرياضة "الإسرائيلية" ميري ريقف رسالة شديدة اللهجة لرئيس دوري كرة السلة الأمريكية -NBA كومشنير ادام سيلبر بعد أن كتب في قائمة الدول على موقع الدوري اسم الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزيرة ريقف: "فلسطين غير قائمة على أرض الواقع، ونحن في "إسرائيل" نعتبر إدراج اسم فلسطين أرض محتلة بمثابة منح الشرعية لتقسيم "إسرائيل" وتدخل فظ في شؤون "إسرائيل" وموقف الدوري الامريكي مناهض لموقف الإدارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب والذي قبل أيام فقط أعلن القدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت رئيس الدوري بإزالة اسم فلسطين المحتلة فوراً.