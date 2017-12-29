كتائب القسام تكشف معلومات عن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين

فلسطين اليوم - غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورة كبيرة في شوارع غزة، لاحد الجنود الاسرائيليين المأسورين في قطاع غزة منذ الحرب على القطاع في العام 2014.

وكتبت القسام على الصورة باللغتين العربية والعبرية "هذا الاسير لن يرى الحرية ابداً طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور".

وفي صورة أخرى للجندي شاؤول ارون كانت عبارة "أين أنا .. ما هو مصيري؟".

ويأتي توزيع القسام للصورة على موقعه وفي ميدان السرايا وسط مدينة غزة بالتزامن مع فعاليات تقيمها عائلة الجندي قرب حدود غزة للاحتفال بعيد ميلاده فيما قرر أهالي أسرى غزة إقامة فعالية متزامنة قرب المكان الذي أسر منه الجندي في حي التفاح بمدينة غزة للمطالبة بإطلاق سراح ابنائهم.

وكانت "إسرائيل" أعلنت مقتل الجندي خلال الحرب على غزة دون الحصول على جثمانه فيما تصر القسام على عدم فتح مفاوضات حول صفقة جديدة للأسرى إلا في حال أطلقت "إسرائيل" سراح 54 فلسطينيا أعادت اعتقالهم في العام 2014 بعد أن أفرجت عنهم في إطار صفقة التبادل في العام 2011.

ويعتقد أن لدى كتائب القسام أربعة أسرى إسرائيليين، اثنين عسكريين وآخرين مدنيين.