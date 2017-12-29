مجلس الأمن يدين بـ"أقوى العبارات" هجوم كابول الإرهابي

فلسطين اليوم - وكالات

نيويورك: أدان مجلس الأمن الدولي "بأقوى العبارات" الهجوم الإرهابي الذي استهدف، الخميس، مركزًا ثقافيًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، مساء الخميس، قال إن "مجلس الأمن يدين بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان الذي وقع في كابول بأفغانستان، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة 80 آخرين".

وأكد المجلس على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

وتابع قائلاً "وأي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بصرف النظر عن دوافعها وأينما وقعت وأياً كان مرتكبوها".

ودعا البيان إلى “ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية المشينة للعدالة”.

وحث "جميع الدول على التعاون بشكل فعّال مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع حكومة أفغانستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد".

وأعرب أعضاء المجلس عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان، كما أعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

تجدر الإشارة أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركز "تابيان" الثقافي، الواقع بمنطقة “بولي سوختا" في كابول، صباح الخميس، وتبناه تنظيم “الدولة الإسلامية" (داعش)الإرهابي، أدى لمقتل 41 شخصاً وإصابة 84 آخرين بجروح.