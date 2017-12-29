الداخلية المصرية: إحباط عملية إرهابية في سيناء ومقتل تكفيري

فلسطين اليوم - القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الليلة، عن إفشال مخطط إرهابي في سيناء، وأن قواتها تمكنت من قتل أحد الإرهابيين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قطاع الأمن الوطني رصد اعتزام بعض العناصر الإرهابية تنفيذ عمل إرهابي بمنطقة الساحة الشعبية بالعريش، فتم إعداد بعض الكمائن بالموقع وحال استشعار تلك العناصر بوجود القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعها للتعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته، وعُثر بحوزة الإرهابي القتيل على طنبجة عيار 9 مم وذخرة.

وأفادت الداخلية بأن المسلح القتيل يدعى محمود أبو عنقة، ويقيم في وادي العريش، وسبق مشاركته في العديد من العمليات العدائية تجاه القوات بالعريش وأبرزها السطو على فرع البنك الأهلي، والتعدي على كمين السبيل الأمني، واغتيال أمين شرطة بإدارة المرافق فضلاً عن تورطه في عمليات تصنيع وزرع العبوات الناسفة بمسارات تحرك القوات بالعريش.

وأضاف البيان: وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.