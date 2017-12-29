الطقس: الجو غائماً جزئياً ومنخفض جوي الاثنين

فلسطين اليوم - غزة

يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا إلى صاف، ويطرا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر يوم الاثنين المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارد وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر يكون مائجا.