اشتعال النيران في سيارة للمستوطنين قرب رام الله

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء الخميس، أن شبان فلسطينيين رشقوا سيارة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة، قرب مستوطنة "ارئيل" القريبة من رام الله، دون وقوع إصابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوة عسكرية وصلت للمكان وباشرت بأعمال التمشيط.