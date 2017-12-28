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اشتعال النيران في سيارة للمستوطنين قرب رام الله

09:34 - 28 كانون أول / ديسمبر 2017

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة


ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء الخميس، أن شبان فلسطينيين رشقوا سيارة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة، قرب مستوطنة "ارئيل" القريبة من رام الله، دون وقوع إصابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوة عسكرية وصلت للمكان وباشرت بأعمال التمشيط.

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