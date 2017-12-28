الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها 5 أيام

فلسطين اليوم - رام الله

قضت محكمة عوفر الاحتلالية مساء اليوم الخميس، بجلستين منفصلتين، بتمديد توقيف الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي خمسة أيام جديدة، والإفراج عن قريبتهما نور التميمي بشروط خلال 48 ما لم تقدم النيابة استئنافا على الحكم.

وبحسب مصادر إعلامية من قلب المحكمة، فقد عقدت جلستين واحدة للنظر بقضية ناريمان ونور، وأخرى للنظر بقضية الطفلة عهد دون السماح لها برؤية والدتها بالرغم من طلب المحامية.

وانتهت الجلستين بقرار تمديد عهد ووالدتها ناريمان خمسة أيام أخرى بغرض تقديم لوائح اتهام بحقهما، وقرار بالإفراج عن نور بشرط دفع عائلتها غرامة مالية قيمتها خمسة آلاف شيكل، وكفالة 10 آلاف شيكل لطرف ثالث.

وفي نهاية الجلسة قدمت نيابة الاحتلال طلب بتجميد الإفراج عن نور لـ48 ساعة ليتسنى لها تقديم استئناف على الحكم والإبقاء على احتجازها.