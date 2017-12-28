انتزاع قرار بإزالة "الشمعدان" عن الحرم الإبراهيمي

فلسطين اليوم - الخليل

تمكنت لجنة اعمار الخليل، ومديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل، من انتزاع قرار من محاكم الاحتلال الإسرائيلي يقضي بإزالة "الشمعدان" الضخم الذي نصبه المستوطنون على سطح الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقال مدير عام اللجنة عماد حمدان، بعد المتابعات القانونية لدى المحاكم الإسرائيلية التي قام بها المكتب القانوني في لجنة إعمار الخليل بالتعاون مع مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل، فقد تم اليوم، إزالة الشمعدان الضخم الذي نصبه المستوطنون بتاريخ 13/12/2017 على سطح الحرم الإبراهيمي الشريف، بهدف بالكامل وتحويله إلى كنيس يهودي.

وكان المستوطنون قد استغلوا الاعياد اليهودية التي يحتفلون بها للفت الأنظار الى الحرم الإبراهيمي عبر نصب "الشمعدان"، الذي يرمز إلى عيد الأنوار لديهم لكسب التعاطف الديني اليهودي في العالم، بهدف تحويله لكنيس يهودي خاص باليهود لوحدهم.