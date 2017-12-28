الجهاد تدعو للنفير العام في آخر جمعة من العام 2017

فلسطين اليوم - غزة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، إلى النفير العام يوم غدٍ الجمعة، وجعله يوماً وطنياً من أجل القدس والأقصى.

وطالبت الجهاد أن يكون يوم غدٍ يوماً للتأكيد على استمرار الانتفاضة في كل فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني جنوداً ومستوطنين.

نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

صدق الله العظيم

يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط

يا أهل القدس وسدنتها وجنودها الأوفياء

يا صوت الحق في وجه الباطل

يا طلاب الحرية والعودة والتحرير

أعلنوا النفير في آخر جمعة من العام 2017 ليشهد العالم كله صورة الشعب الفلسطيني منتفضا ينشد حريته ويرفض التفريط في أرضه ومقدساته

ليكن يوم غدٍ الجمعة يوماً وطنياً من أجل القدس والأقصى ، تتوحد فيه الأصوات والرايات لأجل القدس وفلسطين

ليكن يوم غدٍ الجمعة يوماً للتأكيد على استمرار الانتفاضة في كل فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني جنوداً ومستوطنين

لتنتفض كل الجماهير بوجه الاستيطان والتهويد بوجه الاحتلال المجرم

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد