الاحتلال يحكم الأسير هشام حرارة من غزة بالسجن 9 سنوات

فلسطين اليوم - رام الله

أصدرت محكمة الاحتلال في بئر السبع حكماً بحقّ الأسير هشام حرارة من الشجاعية في قطاع غزة، بالاعتقال الفعلي لتسع سنوات.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني رسلان محاجنة، اليوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال قدّمت للأسير حرارة لائحة اتّهام مكوّنة من (٢٧) بنداً، وطالبت النيابة على إثرها بصفقة يتمّ الحكم من خلالها عليه بالاعتقال لـ(١٨) عاماً؛ إلّا أن المحامي رفض هذه الصّفقة وكثّف الجهود القانونية خلال عامين، تمكّن خلالهما من تخفيض بنود لائحة الاتهام إلى (١٢) بنداً.

يشار إلى أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت حرارة بتاريخ ١٧ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥، أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون متوجّهاً للضفة الغربية.