مؤشر القدس يغلق منخفا

أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي، منخفضاً ما قيمته 0.14 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.02%، وذلك عند مستوى 573.22 نقطة.

ويأتي هذا الانخفاض على خلفية انخفاض مؤشر قطاع الخدمات، بينما شهدت بقية القطاعات في بورصة فلسطين ارتفاعا، حيث ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.23%، فيما أغلق مؤشر الصناعة مرتفعاً بنسبة 0.03%، وأغلق مؤشر التأمين مرتفعاً بنسبة 0.38% أما قطاع الاستثمار فارتفع مؤشره بنسبة 0.80%، بينما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.84%.

وعقدت 4 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال هذا الأسبوع، والممتد من الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، تم خلالها تداول 9,259,163 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 10,405,661 دولاراً أميركياً، نفذت من خـلال 920 عقدا.

وتم تداول أسهم 27 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، حيث شهدت 12 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، مقابل انخفاض أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة، حوالي 2.60 مليون دولار أميركي، مقارنة مع ما يقارب 3.99 مليون دولار للأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت 34.93%، بينما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.30% وبقيمة بلغت حوالي 3.89 مليار دولار أميركي.