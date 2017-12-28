القطاع الخاص بغزة يستهجن عزم تجار على لقاء إسرائيليين

فلسطين اليوم - غزة

استنكر القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة نية تجار ورجال أعمال من غزة عقد لقاء مع "إسرائيليين" الأحد القادم داخل حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وقال القطاع الخاص في بيان له اليوم الخميس: "إن أي لقاء يعقد مع "إسرائيلي" في ظل حالة الغليان في الشارع الفلسطيني والعربي عقب قرار ترامب نقل سفارة بلاده للقدس، غير مقبول كونه يضر بالقضية الفلسطينية ومن شأن الاحتلال استغلاله إعلاميًا".

ونفى وجود أي تنسيق معه لعقد أي لقاء مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكداً رفضه التام للمشاركة بأي لقاء في ظل الظروف السياسية العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وطالب بضرورة إلغاء أي لقاء سيعقد مع "إسرائيليين"، داعياً رجال الأعمال أن يتحلوا بالمسئولية والحس الوطني وعدم الانجرار وراء اللقاءات الهادفة للضرر بجهود القيادة الفلسطينية في الدفاع عن القضايا الوطنية.

وأثنى على جهود الشؤون المدنية في خدمة جميع فئات الشعب الفلسطيني من رجال أعمال وقطاع خاص وحالات إنسانية.