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الاحتلال يمدد اعتقال الاسيرة الطفلة عهد التميمي لأسبوع آخر

05:46 - 28 كانون أول / ديسمبر 2017

فلسطين اليوم - غزة


الاحتلال يمدد اعتقال الاسيرة الطفلة عهد التميمي لأسبوع آخر

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