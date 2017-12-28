فريدمان: لا مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بدون أميركا
اشتعال النيران في سيارة للمستوطنين قرب رام الله
مقتل 7 عسكريين بينهم ضابط كبير في هجوم بسيناء
القوى الوطنية تدعو للإنخراط في مسيرات جمعة الغضب
حل البرلمان الإيطالي تمهيداً للانتخابات
الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها 5 أيام
انتزاع قرار بإزالة "الشمعدان" عن الحرم الإبراهيمي
حيوانات انقرضت في 2017
وفد من "الجهاد" ينظم زيارة لوالدتي أسيرين تصدتا لإرهاب المتطرف حزان
الجهاد تدعو للنفير العام في آخر جمعة من العام 2017
05:46 - 28 كانون أول / ديسمبر 2017
فلسطين اليوم - غزة
الاحتلال يمدد اعتقال الاسيرة الطفلة عهد التميمي لأسبوع آخر
الاحتلال يحكم الأسير هشام حرارة من غزة بالسجن 9 سنوات
الاحتلال يسلم 9 إخطارات لهدم مساكن ومسجد جنوب الخليل
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الاحتلال يسلم إخطارات لهدم مساكن ومسجد ومدرسة في يطا
موظفو غزة سيتلقون راتب من حكومة التوافق خلال أيام
تسريبات: الرئيس عباس ابلغ السيسي تنفيذ خطوتين جريئتين
فلسطين اليوم تتشح بالسواد .. القدس عربية
حوارات القاهرة: الاتفاق على اكمال رواتب الموظفين حسب الاتفاق السابق
خبير عسكري يوضح دلائل قاطعة لاستخدام "إسرائيل" القنص المباشر على حدود غزة
صحيفة:تحركات لإعادة الوفد المصري لغزة وحل الخلافات العالقة
مشروع إعدام الفدائيين: خشية أمنية وسياسية تصعّب تمريره
وزير اسرائيلي ينجو من المولوتوف بأعجوبة في أبو ديس
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