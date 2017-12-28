اصابتان واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال في رام الله

فلسطين اليوم - غزة

أصيب شابان اليوم الخميس، بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في أم الشرايط، وجبل الطويل في مدينة البيرة برام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الاصابتين إحداهما بالفخذ، والأخرى في الساق، وجرى نقلهما إلى مستشفى رام الله، لتلقي العلاج.

وأمام معتقل عوفر اعتقلت قوات الاحتلال المدير العام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، جميل البرغوثي، فيما أصيبت ابنته، البالغة من العمر 9 أعوام، كما اعتقل الجنود السيدة منال التميمي، خلال قمع وقفة احتجاجية أمام معتقل "عوفر" المقام على أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله.

ونظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وقفة احتجاجية رفضاً لاعتقال النساء والقاصرات والأطفال، ومحاكمتهم، ورفض سياسة القمع والتنكيل الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بالقرب من معتقل "عوفر" المقام على أراضي بيتونيا.

كما اعتدى الجنود على الصحفيين، وحاولوا منعهم من التغطية، ولكن إصرار الصحفيين على العمل جعلهم يواصلوا عملهم، رغم استهدافهم بقنابل الغاز السام والصوت والدفع، ومحاولة مصادرة الكاميرات.