"إبداع" تعقد ورشة عمل لتطوير التدريب

فلسطين اليوم - وكالات

عقدت مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتطوير في مقرها يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "واقع جودة التدريب في قطاع غزة وسبل تطويره" حضرها لفيف من المهتمين في مجال العمل التدريبي بقطاع غزة، وذلك في إطار سعي المؤسسة المتواصل لإحداث نقلة نوعية على صعيد التدريب بكافة عناصره، وقد شارك في الورشة عدد من الخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات تدريبية فلسطينية وعربية في القطاع.

وكان قد افتتح الورشة مدير معهد إعداد القادة في المؤسسة بسام المناصرة، الذي تحدث خلال كلمته الافتتاحية عن دور المؤسسة الريادي وإسهامها في مجال التدريب في فلسطين، مؤكدًا عزم المؤسسة الإسهام في تعزيز جودة العمل التدريبي في القطاع، عبر سلسلة من الأنشطة التي ستقوم المؤسسة على تنفيذها في المرحلة القادمة، والتي بدأت باكورتها بعقد هذه الورشة التي تجمع من خلالها أهم المؤسسات والجهات التدريبية في القطاع.

كما قدم الرئيس السابق لاتحاد المدربين العرب في غزة محمود عساف ورقة عمل بعنوان "واقع جودة التدريب في المؤسسات في قطاع غزة تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه جودة التدريب وعن أهمية إيجاد جسم نقابي وميثاق شرف ينظم الحالة التدريبية وضرورة توعية الجمهور بمعايير التدريب الجيد كي لا يقعوا فريسة لبعض أدعياء المعرفة.

كما شارك مساعد الأمين العام لاتحاد المدربين العرب نورهان العقاد بورقة عمل تحدث فيها عن دور اتحاد المدربين العرب في تجويد العملية التدريبية، منوهاً إلى أن الاتحاد قام بتحديد مؤشرات قياس ومعايير محددة لاعتماد المؤسسات التدريبية والمدربين وفق أصول مهنية.