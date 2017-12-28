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الاحتلال يعتقل شاباً بذريعة العثور على "كوعٍ متفجر" بحوزته

12:54 - 28 كانون أول / ديسمبر 2017

اعتقال
اعتقال

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة


اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، شاباً في قربة سالم شمالي الضفة المحتلة.

وزعمت المصادر العبرية أن اعتقال الشاب جاء على خلفية حمله "كوعاً" متفجراً.

وذكر موقع روتر أن قوات الاحتلال استدعت خبير متفجرات لتفكيك الكوع، على حد زعمها.

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