حمدونة : ما يقارب من 6400 حالة اعتقال في العام 2017

فلسطين اليوم - غزة

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات د.رأفت حمدونة اليوم الخميس أن المعطيات والاحصائيات تشير إلى أن سلطات الاحتلال ضاعفت من حالات اعتقالاتها ومداهماتها الليلية للمنازل في مدن وقرى الضفة الغربية وعبر البحر وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة .

وأضاف د. حمدونة أن سلطات الاحتلال ارتكبت وفق احصائيات عدد من المؤسسات العاملة في مجال الاسرى ما يقارب من 6400 حالة اعتقال في العام 2017 ، وكانت الاعتقالات عبر المداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش .

وأضاف أن هذه الانتهاكات والممارسات والإجراءات "الإسرائيلية" بحاجة إلى وقفة واحتجاج بأكثر من وسيلة ، مطالباً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقفها عبر رفع دعاوى دولية على دولة الاحتلال وفضح هذه الانتهاكات للعالم الذى تنطلى عليه كذبة الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان .

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية ، ومجموعات الضغط الدولية ، بالضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال غير المبررة وبدون لوائح اتهام ، ووقف الأحكام الادارية ، واستهداف الأطفال والنواب المتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني .