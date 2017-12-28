نقابة الموظفين: لن نقبل بأي اتفاق ينتقص من حقوق موظفي غزة

فلسطين اليوم - غزة

أكدت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزّة، اليوم الخميس، أنها لن تقبل بأي اتفاق ينتقص من حقوق الموظفين في غزة.

وجددت النقابة في بيان صحفي مطالبتها حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية بدمج الموظفين على السلم الإداري والمالي للسلطة الفلسطينية.

وحملت النقابة حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية تبعات التلكؤ في تطبيق اتفاقات المصالحة، قائلةُ "لن نسمح باستمرار المهزلة التي تنتهجها الحكومة تجاه قضية الموظفين (..) قضية الموظفين حق مشروع، وإن انجاز المصالحة يتم عبر بوابة الموظفين ونيلهم لجميع حقوقهم".

وأضافت النقابة "لن نقبل بأي اتفاق يمس حقوقنا، ملف الموظفين خط احمر غير قابل للمساومة".