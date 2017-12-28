البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يعدّ القدس عاصمة أبدية لفلسطين

فلسطين اليوم - وكالات

صدّق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) على مشروع قانون يعدّ القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

ووفقًا لوكالة أنباء البرلمان الإيراني "إيكانا"؛ فإن التصديق على مشروع القانون جاءت بموافقة 207 نواب، وهم مجموع من حضر الجلسة دون وجود أي صوت معارض أو ممتنع.

وفي كلمة خلال جلسة التصويت، شدد رئيس البرلمان علي لاريجاني، على أهمية التصديق على مشروع القانون في وقت يريد فيه الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) توجيه ضربة للمسلمين والشعب الفلسطيني عبر إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وفي 6 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلن ترمب القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة للكيان، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة في شتى أنحاء العالم.

وفي 21 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة يرفض إعلان ترمب بخصوص القدس، بناءً على مبادرة من تركيا واليمن.