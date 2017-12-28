زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيد الفلسطينية في بحر شمال غزة

فلسطين اليوم - غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، صياديْن فلسطينييْن في عرض بحر شمال مدينة غزة، وذلك بعد اعتراض القارب الذي كانا على متنه ومصادرته.

وقال زكريا بكر منسق "لجنة توثيق الانتهاكات بحق صيادي غزة" لـ "قدس برس": إن "زوارق حربية إسرائيلية اعترض صباح اليوم أحد قوارب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة حيث تم اعتقال الصيادين الذين كانا على متنه".

وأضاف أن الصيادين المعتقلين هما: سامح حيدر القوقا، وشوقي صقر بكر، مشيرا إلى أنه تم مصادر القارب الذي كانا على متنه.

وباتت عملية استهداف الصيادين من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر أمرًا يوميًا يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

ووصل عدد حالات الاعتقال في صفوف الصيادين الفلسطينيين العام الماضي (2016) إلى 125؛ بينهم ثلاثة جرى اعتقالهم بعد إصابتهم بالرصاص، وتم الإفراج عن معظمهم، كما قتلت قوات الاحتلال صيادَين اثنين؛ أحدهما لم يتم العثور على جثمانه، وجرحت عشرات آخرين.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في 13 أيلول /سبتمبر 1993 على أن يسمح للصيادين الإبحار مسافة 20 ميلا بحريا على طول شواطئ قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال تسمح للصيادين فقط بالإبحار مسافة 6 أميال بحرية مع المضايفات المستمرة منذ فرض الحصار المشدد على القطاع منتصف عام 2007.