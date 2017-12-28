إصابة عدد من الطلبة بعد مهاجمة مستوطنين مدرسة بورين بنابلس

أُصيب عدد من الطلبة، اليوم الخميس، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر اندلاع مواجهات عقب مهاجمة مستوطنين لمدرسة بورين الثانوية المختلطة، جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفاد مدير المدرسة إبراهيم عمران في تصريحات صحفية، أن 15 مستوطناً من مستوطنة « يتسهار »، هاجموا المدرسة بحراسة من جيش الاحتلال، أثناء تقديم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ما أدى لاندلاع مواجهات أدت لإصابة أحد الطلبة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الخاصرة، فيما أصيب عدد من الطلبة بالاختناق.

وأضاف أن إدارة المدرسة اضطرت لإخلاء الطلبة وعدم اكمال تقديم الامتحانات، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع داخل حرم المدرسة، مشيرا إلى أن المستوطنين أقدموا على تكسير ثلاث مركبات للمعلمين في ساحة المدرسة، وأن المواجهات مازالت مستمرة.