عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

فلسطين اليوم - وكالات

يتلقى الناس، في أحيان كثيرة، فواتير كهرباء يعتقدون أن قيمتها تفوق ما استهلكوه، لكن سيدة أميركية عاشت مفاجأة فريدة، مؤخرا، إذ تلقت فاتورة باهظة جدا بشكل لا يصدق.

وبحسب ما نقلت صحيفة "مترو"، فإن ماري هورومانسكي، أحست بصدمة كبيرة حين تلقت فاتورة الكهرباء في بيتها بولاية بنسلفانيا بلغت قيمتها 284 مليار دولار.

واحتارت السيدة في الأمر، وراحت تفكر في ما إذا كان إيقاد أضواء أعياد الميلاد هو الذي أدى إلى وقوع الخطأ، ذلك أن قيمة الفاتورة تفوق ميزانيات دول بأكملها.

وأوضحت الفاتورة أن على العائلة أن تبادر إلى دفع 28 ألف دولار على الأقل، في ديسمبر الجاري.

وحين اتصلت العائلة بشركة الكهرباء اكتشفت أن الفاتورة الأصلية لا تزيد عن 284 دولارا، وأن التكلفة الباهظة لم تكن إلا خطأ ناجم عن الأصفار الزائدة.