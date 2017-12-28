انخفاض أسعار العملات

فلسطين اليوم - رام الله

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي، اليوم الخميس، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي : 3.47 شيقل

الدينار الاردني : 4.90 شيقل

اليورو الاوروبي : 4.13شيقل

الجنيه المصري: 0.19 شيقل