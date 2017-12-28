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انخفاض أسعار العملات

07:59 - 28 كانون أول / ديسمبر 2017

أسعار العملات
أسعار العملات

فلسطين اليوم - رام الله


جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي، اليوم الخميس، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي : 3.47 شيقل

الدينار الاردني : 4.90 شيقل

اليورو الاوروبي : 4.13شيقل

الجنيه المصري: 0.19 شيقل

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