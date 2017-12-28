انخفاض أسعار العملات

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طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها
07:59 - 28 كانون أول / ديسمبر 2017
فلسطين اليوم - رام الله
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي، اليوم الخميس، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي : 3.47 شيقل
الدينار الاردني : 4.90 شيقل
اليورو الاوروبي : 4.13شيقل
الجنيه المصري: 0.19 شيقل
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