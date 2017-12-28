سارة نتنياهو حصلت على مجوهرات هائلة من ميلتشين

فلسطين اليوم - وكالات

"استمر ميلتشين عبر المقربين منه بالمماطلة لفترة طويلة بشراء المجوهرات التي طلبتها. فقد بدت الهدية مبالغ فيها، حاول المقربون من ميلتشين التملص، ولكن سارة نتنياهو بدورها واصلت الإصرار، بل وطرحت الأمر خلال لقاء عقد في منزل ميلتشين. وبعد أن حصل على تأكيدات من نتنياهو، تقرر أنه لا يوجد مناص، واستجاب لطلبها".

هذا ما جاء في تقرير نشرته "القناة الثانية" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بشأن الشهادة التي قدمها الملياردير، أرنون ميلتشين، في التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القضية "1000" والتي تعتمد بالأساس على الهدايا التي قدمها ميلتشين لعائلة نتنياهو، وتقدر بعض المصادر بأن قيمتها وصلت إلى مئات آلاف الشواقل.

وبحسب "القناة الثانية،" جاء في شهادة ميلتشين التي قدمها للشرطة في الملف، أن "مساعدته الشخصية، هداس كلاين، توجهت إليه وأخبرته بأن سارة تطلب مجوهرات بمناسبة يوم ميلادها"، وأنه "رفض الاستجابة للطلب"، وقال إنه "يرغب بأن يسمع من نتنياهو إن كان مثل هذا الطلب بشراء مجوهرات، وبمثل هذا الثمن، يعتبر أمراً قانونياً".

ونقلت هداس جواب ميلتشين لزوجة نتنياهو، فاعتبرت سارة ذلك بمثابة إهانة لها، فعادت هداس وأخبرت ميلتشين، فأجاب مجددا بأنه "ما لم يسمع من بيبي (بنيامين نتنياهو) أن الأمر قانوني، لن يوافق عليه".

وتتابع "القناة الثانية" في تقريرها: "عادت هداس بجواب ميلتشين هذا إلى سارة، فقالت سارة إن بيبي قد أخبرها بأنه أجرى استشارة قانونية، والأمر مسموح به.. فأبلغت هداس ميلتشين بجواب سارة، لكنه، ادعى في إفادته أمام الشرطة، بأن هذا الجواب لم يكن كافيا بالنسبة إليه".

وهنا يذّكر تقرير "القناة الثانية" بأن نتنياهو "عرض أمام الشرطة صورا له ولزوجته سوية مع ميلتشين وزوجته، كإثبات على طبيعية العلاقات الودّية بينهما وأنها عائلية وشخصية. ولكن ما يصفه أرنون ميلتشين في شهادته يكشف عن أن العلاقة بعيدة جدا عن أن توصف بأنها علاقة صداقة".

ويتابع التقرير: "تحدث ميلتشين هاتفيا إلى نتنياهو حول هذا الموضوع، وأكد له الأخير أن الأمر "مسموح به قانونيا".

وحول الدوافع التي جعلت ميليتشن يتقرب من نتنياهو وعائلته و"يقدم الهدايا"، يقول في إفادته بالشرطة، بحسب تقرير "القناة الثانية" ذاته، إنه "كان من المهم له البقاء قريبًا من رئيس الحكومة، كونه يرغب بأن يكون قادرا على التأثير في أمور على صلة بالدولة".

ويتابع التقرير أن ميلتشين "وبعد هذه الاتصالات التي أجراها، يوافق ويسمح لمساعدته، هداس كلاين، بشراء المجوهرات لسارة نتنياهو بقيمة تصل إلى 2500 دولار أميركي، ولكنه، مع ذلك، لم يقدم هذه الهدية عن طيب خاطر"، بحسب ما ينقله مقربون من الملياردير، ميلتشين.