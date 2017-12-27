الطقس: السبت القادم انخفاض على درجات الحرارة

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، أن يكون الجو يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً وتبقى درجات الحرارة على ما هي عليه، فيما سيطرً انخفاضاً على درجات الحرارة يومي السبت والاحد 31 ديسمبر ويكون الجو غائماً جزئيا وبارد ليلاً.