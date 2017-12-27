نتنياهو لن نقبل بأي تصعيد من جانب حماس انطلاقا من قطاع غزة

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال تخريج دفعة جديدة من الطيارين الإسرائيليين: "لن نسمح لإيران أن تؤسس نفسها عسكرياً في سوريا فسوف نعمل منع نقل أسلحة من التي تصيب أهدافها بدقه فوسف نستخدم كل الوسائل العسكرية المتاحة بحوزتنا لحماية أمن "إسرائيل".

وأضاف أن سلاح الجو "الإسرائيلي" يمثل مركز القوة، وأنه تم مضاعفة عدد الطائرات والطيارين المقاتلين وأن سلاح الجو "الإسرائيلي" قادر للوصول لأماكن قريبة وأماكن بعيدة

وتابع نتنياهو قائلاً نحن نواجه تحديات كبيرة ونحن بدورنا نحافظ على أمننا فلن نسمح لقوات الجيش الايراني أن تكون في سوريا.

وحيال قطاع غزة قال نتنياهو "نحن نريد أن يسود الهدوء في قطاع غزة ولكن القرار المتعلق بالهدوء منوط بغزة وليس بـ "إسرائيل" فلن نحتمل أي تصعيد من جانب حماس أو أي منظمة أخرى فسوف نستخدم كل الوسائل لحماية أمننا.

وأوضح أن سلاح الجو "الإسرائيلي" يؤهل نفسه وفق التكنولوجيا المتطورة والجيش بنفسه يطور تلك التكنولوجيا فتلك التكنولوجيا أيضا تخص الكشف عن الانفاق ومواجهة الطائرات الصغيرة.