الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب جرار لمدة 6 أشهر

فلسطين اليوم - رام الله

جددت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور بحق النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار.

وقال مصدر في الجبهة الشعبية إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق النائب جرار ستة شهور، على أن تنتهي مدة التمديد في شهر يونيو المقبل (2018).

واعتقلت قوات الاحتلال جرار (54 عامًا) في الثاني من شهر يوليو الماضي من منزلها برام الله، وأصدرت بحقها قرارًا إداريًا لمدة ستة شهور في حينه.

وخالدة نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وترأست لجنة الأسرى فيه، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وعضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو مجلس وطني وعضو مجلس مركزي فلسطين.