بدء استقبال طلبات القروض لطلاب الجامعات

فلسطين اليوم - غزة

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2017-2018.

وتشمل القروض طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2 يناير 2018، ولغاية 28 فبراير من نفس العام.

وذكر الصندوق في بيان صحفي، أن آلية تقديم الطلبات للذين لم يتقدموا بطلب قرض للفصل الدراسي الأول 2017-2018 أو الذين تقدموا بالطلب ولم تدقق طلباتهم؛ تجري من خلال حساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق http://eservices.iqrad.edu.ps

وأوضح أنه يجري إدخال بيانات الطلب إلكترونياً والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب عليهم تسليم الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة كافة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية.

وأكد ضرورة تدقيق موظف المؤسسة الطلبات مباشرةً وتسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه، فيما يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب إلكتروني في موقع الصندوق؛ إنشاء اشتراك جديد من خلال زيارة الرابط أعلاه، قبل إجراء خطوات تقديم الطلب.

أما بخصوص الطلبة الذين تقدموا بطلبات للفصل الدراسي الأول ودققت طلباتهم؛ أوضح الصندوق أن آلية تقديمهم لطلبات الفصل الثاني تجري من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية لتأكيد التقدم بطلب قرض من خلال الضغط على أيقونة "تجديد التقدم لطلب قرض".

وأشار الصندوق إلى أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجاً من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن %65 لطالب البكالوريوس و %60 لطالب الدبلوم أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى.

كما يجب أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني 2018-2017، وألا يكون حاصلاً على أية مساعدة أو منحة من أي جهة أخرى تزيد عن نسبة حاجته حسب المعايير المتبعة لدى الصندوق.