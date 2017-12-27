شريط الأخبار
اعلان الاتصالات اعلى بنك فلسطين - داخلي
بنك فلسطين

الاحتلال يرتكب 100 انتهاك بحق الصحفيين منذ قرار ترامب

03:07 - 27 كانون أول / ديسمبر 2017

اعتداءات على الصحفيين
اعتداءات على الصحفيين

فلسطين اليوم - وكالات


الاحتلال أصاب أكثر من 100 صحفي فلسطيني منذ اعلان "ترامب"


انشر عبر