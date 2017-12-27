وزير الصحة يقرر إعفاء مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا من رسوم العلاج

فلسطين اليوم - رام الله

أصدر وزير الصحة جواد عواد، قرارا يقضي بإعفاء مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا من رسوم العلاج والفحوصات المخبرية، التي تجرى داخل مراكز الوزارة.

وقال عواد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي انسجاما مع رؤية الوزارة وسياسة الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية والنفسية عن المرضى المصابين بالأمراض المزمنة.

وكان وزير الصحة أصدر قرارات سابقة بإعفاء مرضى زراعة الكلى من رسوم العلاج داخل مرافق الوزارة، إضافة إلى إعفاء من يحاول الانتحار من دفع رسوم العلاج، ورعاية تلك الحالات من الناحية النفسية، وإعفاء النساء "المعنفات" من رسوم التقارير الطبية من المستشفيات الحكومية.