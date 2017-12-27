مجلس الوزراء الفلسطيني يصادق على اتفاقات اقتصادية مهمة

فلسطين اليوم - رام الله

صادق مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج التنفيذية الموقعة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، في مجال التنمية الاجتماعية، والطرق والجسور والأبنية والإسكان والعطاءات، والتعاون التربوي والتعليمي، وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية، والتعاون في المجال الصحي.

وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية تشكيل الفريق الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية "لنظم النقل الذكي"، الذي يهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل والمواصلات العامة وزيادة سعته، وإعادة هيكلية قطاع نقل الركاب، وتحسين مستويات خدمة الحركة والراحة للمسافرين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتشجيع النقل بالحافلات العامة، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

وصادق المجلس على مشروع قانون التعليم العالي والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتدعيم وحدته وترابطه، وتعزيز صموده وانتمائه الوطني والقومي، واحترام الأديان السماوية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة في حقول المعرفة بأنواعها بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل، وبما يضمن تطوير المفاهيم التعليمية، والنهوض بسبل الاعتماد والجودة، وإقرار التعليم الإلكتروني ورقمنة التعليم العالي، وخطوات أخرى من شأنها تحقيق الرؤية المرجوة التي تتقاطع ورؤية وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة لتطوير هذا القطاع.

كما صادق المجلس على مشروع قانون هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، لتطوير محافظة أريحا والأغوار في المجالات الزراعية والاقتصادية والسياحية والبنية التحتية والمرافق العامة.