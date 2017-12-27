تعرف على التشكيلة المثالية للجولة ال15 من الدوري المصري

فلسطين اليوم - وكالات

أُسدل الستار على منافسات الجولة الـ15، للدوري المصري الممتاز، التي شهدت فوزًا كبيرًا للإسماعيلي، وتعادلًا جديدًا للأهلي، كما سجلت الجولة تعادلين بدون أهداف، إلى جانب إحراز 20 هدفا.

واختار "" التشكيل المثالي للجولة الـ15، والذي جاء كالتالي:

أفضل مدير فني

علي ماهر (الأسيوطي): قدم مباراة رائعة أمام بتروجيت، وساهم في فوز فريقه.

أفضل لاعب

صلاح محسن (إنبي): أحرز ثنائية في مرمى المصري.

حراسة المرمى

محمد عبد المنصف (وادي دجلة): تألق الحارس المخضرم، وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة، أمام الأهلي، ما كان كلمة السر في تعادل فريقه.

الدفاع

محمود مرعي (وادي دجلة): أحد الوجوه الواعدة، قدم مباراة كبيرة، ونجح في إيقاف خطورة المغربي، وليد أزارو.

محمود متولي (الإسماعيلي): ظهر بأداء أكثر من رائع، في قيادة دفاع الدراويش، كما سجل هدفا.

أحمد فوزي (طلائع الجيش): أوقف خطورة الجبهة اليسرى للاتحاد، وخاصةً تحركات أحمد الألفي، وكان أبرز لاعبي فريقه.

مؤيد العجان (الزمالك): أحد اللاعبين الذين تألقوا في لقاء المقاولون العرب، بانطلاقاته السريعة، وتحركاته المميزة.

الوسط

أحمد الشناوي ( وادي دجلة): صاحب أفضل هدف بالجولة، بتسديدته الصاروخية في مرمى الأهلي، إلى جانب مجهوده الوافر في وسط الملعب.

شريف دابو (الأسيوطي): لاعب موهوب وسريع، يستطيع التقدم للأمام ومساندة المهاجمين، كما سجل هدفا وتألق، في لقاء بتروجيت.

إسلام عبد النعيم (الإسماعيلي): مشاركته لمدة 20 دقيقة، منحت الدراويش خطورة أكبر، في لقاء المقاصة، واستطاع تسجيل هدف، كما قدم مستويات متميزة.

محمد زيكا (الداخلية): أحد أبرز لاعبي الجولة، بعدما سجل هدفين، وقاد فريقه للفوز على مضيفه طنطا.

الهجوم

محمد الشامي (الزمالك): سجل هدفه الأول مع الزمالك، وكان أحد أفضل لاعبي فريقه، في لقاء المقاولون.

صلاح محسن (إنبي): نجم الجولة، صاحب الأداء السريع والرشيق، والقدرات التهديفية المميزة.