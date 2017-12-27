بعد إحداث فوضى..تأجيل جلسة الفدائي "عمر العبد"

فلسطين اليوم - رام الله

رفعت اليوم الأربعاء، جلسة المحكمة المخصصة للنظر بقضية الفدائي "عمر العبد" منفذ عملية حلميش البطولية في تموز الفائت، والذي قتل خلالها أربعة من المستوطنين، دون تحديد موعد للجلسة القادمة.

وقال عبد الجليل العبد، والد عمر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن القاضي قرر رفع جلسة المحكمة التي عقدت في محكمة عوفر العسكرية المقامة على أراضي المواطنين غربي رام الله، وتأجيلها دون تحديد موعد للجلسة القادمة، مشيراً إلى أن العائلة تنتظر تحديد موعد للنطق بالحكم.

وتابع العبد: إن الجلسة رفعت بعد حضور أهالي المستوطنين القتلى المحكمة وقيامهم بخلق فوضى في المكان، حيث كان من المقرر أن يتم سماع شهاداتهم في القضية.

وكانت نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق عمر، وهو من بلدة كوبر الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، بقتل أربعة من المستوطنين، ومحاولة قتل سبعة مستوطنين أخرين.

وأشار العبد إلى أن عمر حضر للمحكمة بمعنويات عالية جداً، دون السماح لعائلته الحديث إليه. وتمنع سلطات الاحتلال والد ووالده الأسير عمر العبد من زيارته في سجن نقحه حين يحتجز منذ اعتقاله وحتى الآن.









