ليبرمان يدعو لإعدام منفّذ عملية "حلميش" قبيل محاكمته

فلسطين اليوم - وكالات

دعا وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إلى الحكم بالإعدام على الشاب عمر العبد (19 عامًا)، منفّذ عملية مستوطنة "حلميش" التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين قبل أشهر.

واستغلّ ليبرمان تقديم الشاب العبد إلى المحكمة اليوم لإصدار الحكم، بدعوة القضاة لإصدار عقوبة الإعدام بحقّه.

وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية مختلفة "اليوم سيحاكم القاتل منفذ عملية الإعدام بدم بارد في حلميش.. وحكم الإعدام هو الوحيد لمثل هذا العمل المتدني المهين.

وأضاف: "أدعو القضاة لإظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام بحقّه وبحقّ الإرهابيين.. يجب أن لا يتخلى أحد عن الدم اليهودي، وليس هناك مجال لبقاء الإرهابيين حتى داخل السجون"، على حدّ قوله.

وتتزامن هذه الدعوة مع تصويت الكنيست اليوم، على مشروع قانون يتعلق بفرض عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات.