وفد طبي باكستاني يعالج أكثر من 60 طفلا في جنين

فلسطين اليوم - وكالات

تستضيف جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفدا طبيا باكستانيا متخصصا في علاج أسنان الأطفال، لمدة خمسة أيام، لعلاج الأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم وتوفير العلاج المجاني لهم.

وذكرت جمعية إغاثة أطفال فلسطين في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الوفد بقيادة الدكتور أسد خان، وبالتعاون مع طبية من نابلس، قام بتشخيص 65 مريضا في اليوم الأول، في عيادة الدكتور بشار العبوشي في مدينة جنين، وعالج أكثر من 60 طفلا، حيث استضاف الدكتور جلال عزام، الوفد في عيادته الخاصة، ووفر جميع الاحتياجات.

وأشارت جمعية إغاثة أطفال فلسطين، إلى أنها تستضيف ثلاثة وفود أخرى متخصص’ في جراحة الأسنان، في محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت.