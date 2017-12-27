مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب موسكو

فلسطين اليوم - وكالات

أعلنت شرطة موسكو، عن مقتل شخص فى إطلاق نار من قبل مجهول فى شرق موسكو، مؤكدة أن الجهات المختصة تتخذ التدابير للقبض على الجانى، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال مصدر فى الشرطة، "فى تمام الساعة التاسعة و13 دقيقة، فى شارع أيلوفايسكايا، وقع خلاف بين وكلاء على الممتلكات، وأطلق أحدهم النار على الآخر، ما أدى إلى مقتله، والشرطة تتخذ الإجراءات للقبض على المشتبه به".

وأكد مصدر أمنى، أن عدة أشخاص محتجزين كرهائن فى معمل جنوب شرق موسكو، حيث أطلق مجهول النار، مما أدى إلى مقتل شخص، فيما قال المصدر، "إن هناك احتجاز عدة أشخاص فى مبنى معمل".