العمل النسائي للجهاد برفح تنظم وقفة دعم لأهالي الأسرى

فلسطين اليوم - رفح

نظمت دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي برفح جنوب قطاع غزة، وقفة دعم واسناد لعوائل الأسرى الذين لهجوم من عضو الكنيست الصهيوني أورن حزان في طريقهم لزيارة أبنائهم داخل السجون الاسرائيلية.

وأكد المسؤول الإعلامي لمؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى ياسر صالح "أن ما حدث مع أهالي الاسرى تُعد جريمة يجب عدم السكوت عليها.

وأضاف: "أن الزيارة حق تكفله القوانين الدولية وأن اعتراض حافلة زيارات أهالي الاسرى جريمة وصعود الحافلة جريمة اخرى وسب وشتم اهالي الأسرى وتشويه اسرانا جريمة ثالثة.

وشدد صالح كان يجب على الصليب الاحمر -المخول بالتنسيق للزيارات- أن لا يسمح لهم بالصعود حتى ولو بالعودة دون زيارة وهو المسئول المباشر عن الاهالي اثناء رحلة الزيارة.

وأشاد بأمهات وذويهم الذين ردوا الصاع صاعين للمجرم عضو الكنيست المتطرف ارون حزان.

وطالب المؤسسات الدولية توفير الحماية لذوي الاسرى اثناء رحلة الزيارات, وتجريم هذا الفعل وتقديم "حزان" للمحاكمة.

من جانبه قالت والدة الأسير عبدالرحمن أبو لبدة: "لم اتمالك نفسي حين سمعت الإهانات التي كالها المتطرف حزان، عندها شعرت بحالة من الغضب الشديد وانا أسمع المسبات والاهانات التي يكيلها حزان لأبنائنا".

وذكرت والدة الأسير أنها "حين علمت أن عددًا من الاسرائيليين سيصعدون الى حافلة الزيارة التي كان يستقلها 22 من اهالي 12 اسيراً من غزة اوصت الاهالي بضرورة الصمت وعدم الرد عليهم"، غير ان الصمت لم يطل كثيراً عندما سمعت الاهانات المباشرة الموجهة لها ولأبنها.













































































