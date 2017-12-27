بعد تراكم القاذورات..أطباء وممرضو مجمع الشفاء بغزة يعلقون عملهم

فلسطين اليوم - غزة - متابعة

قرر الأطباء والطواقم الطبية صباح اليوم الأربعاء، تعلق عملهم في مجمع الشفاء الطبي على خلفية إضراب عمال النظافة.

وأوضح د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الأطباء والطواقم الطبية علقوا العمل في مجمع الشفاء الطبي بسبب عدم توفر بيئة صحية لتقديم الخدمة للمرضى جراء توقف شركات النظافة عن العمل وتراكم القاذورات.

وكانت شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة قد أعلنت بالأمس عن توقف عملها، فيما حذرت وزارة الصحة من تداعيات القرار الخطير.

وأوضح القدرة، أن شركات النظافة توقفت عن العمل في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة في قطاع غزة، وذلك جراء عدم تلقي الشركات لمستحقاتها المالية.

وأضاف القدرة، أن توقف عمل شركات النظافة، يتسبب في وقف إجراء العمليات الجراحية وذلك جراء عدم تلقي الشركات لمستحقاتها المالية، مما سيكون له تداعيات صحية خطيرة في ظل التصعيد الصهيوني المستمر.

























