مداهمات واعتقالات بالضفة وسرقة أموال من منزل أسير

فلسطين اليوم - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتنكيل في عدة بلدات ومناطق بالضفة.

واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل في مخيم العروب شمال الخليل واحتجزت افراد عائلة البدوي في المخيم واستجوبتهم ميدانيا.

كما تم اقتحام منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل، وجرى اقتحام منزل الأسير المحرر نوح قفيشة وتفتيشه وتخربه ومصادرة مبلغ من النقود الخاصة.

وتعرضت بلدة جيوس قضاء قلقيلية لدهم دوريات الاحتلال وتمركزها على مدخل البلدة.

وفي جنين اقتحمت قوة للاحتلال منطقة دير أبو ضعيف في مدينة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا من قرية رمانة غرب جنين، وصادرت دراجته النارية أثناء تواجده قرب حاجز سالم العسكري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صالح أبو شربة (27 عاما)، أثناء تواجده داخل كازية رمانة وصادرت دراجة نارية كانت بحوزته.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اقتادوا الشاب إلى معسكر سالم، المحاذي لقرية رمانة.