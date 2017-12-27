طقس فلسطين: غائم جزئياً ومائل للبرودة

فلسطين اليوم - رام الله

ذكر موقع طقس فلسطين، أن لا تغير كبير سيطرأ على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يزيد الاحساس بالبرودة.

وغداً الخميس، سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الجمعة، فتتواصل درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.