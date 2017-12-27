نتنياهو يمنح 3 أسابيع لوضع حلول لمنع وقوع حرب في غزة

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

قالت المراسلة الاسرائيلية دانا فايس بأن وزراء في "الكابنت" حذروا من أن الوضع بين "اسرائيل" وقطاع غزة يشبه الوضع الذي سبق الحرب العدوان "الاسرائيلي" على غزة في عام 2014 .

و نقلت صحيفة معاريف عن المراسلة قولها بأن وزراء المجلس الأمني المصغر، "الكابنت" طرحوا حلولاً لمنع وقوع حرب أخرى مع قطاع غزة، و أن من بين الحول السماح لعمال فلسطينيين من قطاع غزة بالعمل داخل "اسرائيل"، ولكن فقط في مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

و أشارت الصحيفة أن ضباط الشاباك الذين حضروا الجلسة رفضوا العرض، وطرحوا عرضاً آخر بإدخال كميات كبيرة من البضائع للقطاع، كما طرحوا قضية انشاء ميناء تتمثل في جزيرة معزولة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وطالب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي "الاسرائيلي" أن يبلور خلال ثلاثة اسابيع حلولاً تعرض على "الكابنت"، بحيث تكون ضمن خطة واحدة.