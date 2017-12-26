جيش الاحتلال: الأوضاع في غزة تشبه ما قبل حرب 2014 وهي قابلة للانفجار

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

حذر مسؤولون كبار في وزارة الحرب (الإسرائيلية) مساء الثلاثاء، من استمرار الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة لأن استمرارها قد يؤدي إلى اندلاع حربٍ جديدةٍ مع فصائل المقاومة في غزة.

وأوضح المسؤولون خلال اجتماع (للكابنيت الإسرائيلي)، أن الأوضاع في قطاع غزة تشبه إلى حدٍ كبير الظروف التي سبقت الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

وتستند قراءة جيش الاحتلال على الأزمة الإنسانية في غزة والمتمثلة بمشكلة الكهرباء والصرف الصحي ووقف التحويلات المالية وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى خيبة أمل الجمهور في غزة من عدم نجاح اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وناقش الكابنيت إمكانية توفير حلول من شأنها تخفيف أزمات قطاع غزة لمنع التصعيد العسكري، وطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من رئيس المجلس الأمن القومي (الإسرائيلي) صياغة مخطط خلال ثلاثة أسابيع بشأن ذلك.

وأعرب مجلس وزراء الاحتلال بالإجماع عن صعوبة الأوضاع في غزة.