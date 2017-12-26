راصد جوي: المناخ في فلسطين غير اعتيادي والأجواء ضبابية

فلسطين اليوم - غزة-خاص

أكد الراصد الجوي ومدير طقس فلسطين أيمن المصري، أن الأجواء المناخية لفلسطين هذا العام تشهد ضبابية كبيرة من حيث كمية الأمطار أو تأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفضات قوية كما السنوات الماضية.

وأوضح المصري لـ"فلسطين اليوم"، أن الفترة الحالية بالعادة تمتاز بتدفق منخفضات قوية إلى فلسطين لكن حتى اللحظة ما يجري في المناخ غير اعتيادي، مبيناً أن المنخفض الماضي قبل أيام كان لعدة ساعات وانتهى وهذا الأمر لم تشهده السنتين الماضيتين رغم قلة أمطارها آنذاك.

وأشار إلى أن مطلع الأسبوع القادم أو مع بداية العام، قد تتأثر فلسطين بحالة مطرية لكن قوتها حتى اللحظة غير واضحة، مؤكداً أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة غير مستقرة.

ويخشى المصري من استمرار حالة عدم الاستقرار في المناخ وضبابية الموقف، خاصة وأن ذلك سيؤثر سلباً على الزراعة والمياه الجوفية في المستقبل ومن المعلوم أن بلادنا فقيرة مائياً.

ومن المتوقع أن يطرأ غداً الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام الماضي، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة الليلة (الثلاثاء – الأربعاء)

الناصرة 10

طبريا 12

بيت لحم 9

بئر السبع 11

رفح 9

غزة 10

الخليل 8

حيفا 13

يافا 14

اريحا 12

نابلس 10

القدس 9

رام الله 8

صفد 8

طوباس 9

جنين 9

طولكرم 11

سلفيت 9

قلقيلية 11