الاحتلال يحكم على الأسيرة التميمي بالسجن والغرامة المالية

فلسطين اليوم - وكالات

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حكمها على الأسيرة استبرق التميمي (22 عاماً) من رام الله، بالسجن عامين ودفع غرامة مالية.

وأفادت والدة الأسيرة استبرق، بأن محكمة الاحتلال أصدرت حكمها على ابنتها بالسجن عامين ودفع وتغريمها مبلغ مالي قدره 6 آلاف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة استبرق بتاريخ 20/3/2017، عقب مداهمة سكن الطالبات الذي كانت تتواجد فيه بحكم دراستها في جامعة بيرزيت، وقد أجل النظر في قضيتها منذ اعتقالها عدة مرات بحجة عدم استكمال التحقيق.

يشار إلى أن الأسيرة استبرق طالبة جامعية، تدرس تخصص الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت، وقد حرمت إثر اعتقالها من إكمال فصلها الدراسي.